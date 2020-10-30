محمد بن راشد يتفقد مرافق «الخوانيج ووك»

المصدر: دبي - البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس وجهة «الخوانيج ووك» في دبي.

واطلع سموه على مختلف مرافق وجهة التسوق والترفيه الجديدة في منطقة الخوانيج، والتي جاء تطويرها تنفيذاً لتوجيهات سموه للارتقاء بالبنى الأساسية التي تدعم جودة الحياة وتعزيز مستويات سعادة المواطنين والمقيمين، إلى جانب توفير وجهات ترفيهية وسياحية جديدة تعزز من تنوع وعمق القطاع السياحي في الإمارة، التي رسخت مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم، وباتت تستقطب ملايين السياح.

وقد رُوعي في «الخوانيج ووك» الهندسة المعمارية المستوحاة من جماليات البيوت الزجاجية الزراعية، حيث تم المزج بين عناصر ولمسات التصميم الريفية والعصرية في تناغم تام، ما يضفي تجربة تسوّق فريدة من نوعها، ويوحي بالثقافة المحلية المعاصرة، حيث تضم «الخوانيج ووك» مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية المحلية والعالمية، وتوفر خيارات متعددة لسكان وزوار المنطقة، بالإضافة إلى اتباعها أعلى بروتوكولات الصحة والسلامة المعتمدة حالياً.

مساحات خضراء

كما تضم «الخوانيج ووك» مساحات داخلية وخارجية واسعة، وتشمل المنطقة الخارجية مساحات خضراء تتوسطُها بحيرة، بالإضافة إلى طاحونة ريفية بطول يصل إلى 18 متراً، وكذلك «لاست إكزت الخوانيج»، أحد أبرز مواقع عربات الطعام في دبي.

تجارب متميزة

تحتضن «الخوانيج ووك» مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والتجارب الترفيهية المتميزة والمناسبة لجميع الأعمار، ومنها المتجر الفرنسي «هايبر ماركت جِيان»، وعيادة المستشفى الأمريكي، وصالة «ويرهاوس جيم» الرياضية، التي تضم حوض سباحة بطول 25 متراً، وقسماً مخصصاً للسيدات فقط، وصالات «روكسي سينما»، التي تضم ست شاشات عرض، منها أكبر شاشة تابعة للعلامة التجارية في الدولة، وصالات «كيدوز» و«ذا أركيد من هب زيرو» المغلقة للترفيه.

إجراءات احترازية

وتم تجهيز جميع نقاط الدخول والخروج من «الخوانيج ووك» بأجهزة المسح الحراري، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة، وتطبق في جميع مرافق الوجهة معايير النظافة والسلامة التي وضعتها هيئة الصحة بدبي، مؤكدة التزام الوجهة بأحدث لوائح الهيئة، وذلك لضمان تجربة آمنة للزوار والموظفين على حد سواء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز