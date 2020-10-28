الإمارات الــ 3 عالمياً في الأمان والخامسة في سيادة القانون

المصدر: (دبي- سيد صالح)

صُنّفَت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة عالمياً في شعور السكان بالأمان في 2020، وفقاً لمؤشر «القانون والنظام العالمي 2020» الذي أصدرته أمس مؤسسة «غالوب» الأمريكية. وحصلت الإمارات على 92 من أصل 100 نقطة في شعور سكانها بالأمان وعدم التعرض لأي خطر أو تهديد عند مشيهم بمفردهم في أي شارع من شوارع الدولة.

وفي سياق موازٍ، صُنّفت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في قدرة الدول على إقرار النظام العام وفرض سيادة القانون في 2020، وفقاً لنتائج المؤشر.

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