الإمارات الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمان خلال 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنّفَت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث مُكرر عالمياً في شعور السكان بالأمان في 2020، وفقاً لمؤشر «القانون والنظام العالمي 2020» الذي أصدرته أمس مؤسسة «غالوب» الأمريكية العريقة للاستشارات الإدارية.

وحصلت الإمارات على 92 من أصل 100 نقطة في شعور سكانها بالأمان وعدم التعرض لأي خطر أو تهديد عند مشيهم بمفردهم في أي شارع من شوارع الدولة. وتساوت الإمارات مع النرويج في نفس رصيد النقاط، لتشتركا معاً في المركز الثالث عالمياً. وبذلك تكون الإمارات قد احتفظت للعام الثاني على التوالي بترتيبها الأول إقليمياً والثالث عالمياً على المؤشر، حيث كانت قد حصلت على نفس الترتيبين الإقليمي والعالمي في إصدار 2019 من المؤشر.

صدارة

وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب سنغافورة التي حصلت على 97 نقطة، فيما حلت تركمنستان في المركز الثاني برصيد 93 نقطة. واقتسمت الصين، الكويت، سلوفينيا وطاجيكستان المركز الخامس عالمياً على المؤشر برصيد 90 نقطة لكلٍ منها. كما اقتسمت الدنمارك والمملكة العربية السعودية المركز التاسع عالمياً برصيد 88 نقطة لكلٍ منهما.

وفي سياق موازٍ، صُنّفت الإمارات في المركز الخامس مُكرر عالمياً في قدرة الدول على إقرار النظام العام وفرض سيادة القانون في 2020، وفقاً لنتائج الاستطلاع العالمي الذي تضمنه نفس المؤشر.

سيادة القانون

وحصلت الإمارات على 92 نقطة في إقرار النظام العام وفرض سيادة القانون، وهو نفس الرصيد الذي حصلت عليه كل من النرويج، النمسا، سويسرا وأوزبكستان، لتقتسم الدول الـخمس معاً المركز الخامس عالمياً.

واقتسمت سنغافورة وتركمنستان الصدارة معاً بنفس الرصيد، وهو 97 نقطة، فيما انفردت الصين بالمركز الثالث برصيد 94 نقطة، واشتركت أيسلندا والكويت في المركز الرابع برصيد 93 نقطة لكل منهما. ويرصُد مؤشر «القانون والنظام العالمي» من «غالوب» بصفة سنوية مستويات إقرار النظام العام والقانون في مُختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان.

واستندت «غالوب» في إصدار هذا العام من المؤشر إلى الأجوبة التي أدلى بها حوالي 175.000 من السكان البالغين في 144 دولة ومنطقة حول العالم على أربعة أسئلة بشأن مدى شعورهم بالأمان في الدول التي يعيشون فيها ومدى قدرة الحكومة في كل دولة على إقرار النظام وتطبيق القانون. والأسئلة الأربعة هي: هل تثق في قوات الشرطة المحلية بالمدينة أو المنطقة التي تعيش فيها؟ هل تشعر بالأمان عندما تمشي بمفردك في المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها؟ هل سُرِقَت منك أو من أي أفراد أسرتك أموال أو أي ممتلكات أخرى في غضون مدة الـ 12 شهراً الأخيرة؟ وهل تعرضت أنت أو أي من أفراد أسرتك لهجوم، اعتداء أو لسرقة بالإكراه أخرى في غضون مدة الـ 12 شهراً الأخيرة؟.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز