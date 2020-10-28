محمد بن راشد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء السودان تطوير العلاقات

المصدر: (دبي - وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الشقيقة.

وأعرب حمدوك خلال تجاذبه أطراف الحديث وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره والحكومة والشعب السوداني، لمواقف دولة الإمارات الإنسانية تجاه الشعب السوداني، ومد يد العون له خصوصاً في الظروف الصعبة والطارئة، من أجل مساعدته على مواجهة التحديات لا سيما الفيضانات، التي شهدها السودان مؤخراً، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، حيث كانت الإمارات سباقة في مد يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق.

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