محمد بن راشد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء السودان تطوير العلاقات

المصدر: دبي- وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الشقيقة.

وأعرب حمدوك خلال تجاذبه أطراف الحديث وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره والحكومة والشعب السوداني، لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية تجاه الشعب السوداني، ومد يد العون له خصوصاً في الظروف الصعبة والطارئة، من أجل مساعدته على مواجهة التحديات لا سيما الفيضانات، التي شهدها السودان مؤخراً، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، حيث كانت الإمارات سباقة في مد يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق.

كما تناولت المكالمة الهاتفية بين سموه ورئيس الوزراء السوداني عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً ما يتصل منها بتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما.

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