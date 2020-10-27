الإمارات تدعم اقتصاد السودان بملياري درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

قدمت الإمارات حزمة مساعدات بقيمة حوالي 556.5 مليون دولار (ما يتجاوز ملياري درهم) لدعم القطاع المالي والاقتصادي في السودان الشقيق، بالإضافة إلى توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، وذلك في إطار استمرار صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم برامج المساعدات المخصصة للشعب السوداني الشقيق لاستكمال ما تبقى من منحة الإمارات والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار.

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، أن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة للدولة، والتي تحرص على ضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في السودان. وأضاف أن الإمارات ملتزمة بالاستمرار بتنفيذ حزمة المساعدات التي أقرتها، والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من السلع الأساسية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

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