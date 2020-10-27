صندوق أبوظبي للتنمية يدعم السودان بـ556.5 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن الصندوق بالتعاون مع الحكومة السودانية نفذ خلال الفترة الماضية حزمة مساعدات بقيمة 556.5 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي، بالإضافة توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية وذلك في إطار استمرار الصندوق في تقديم برامج المساعدات المخصصة للشعب السوداني الشقيق لاستكمال ما تبقى من منحة دولة الإمارات والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار.

مساعدات

وقال محمد سيف السويدي: إن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة للدولة والتي تحرص على ضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في السودان.

وأضاف: إن دولة الإمارات ملتزمة بالاستمرار بتنفيذ حزمة المساعدات التي أقرتها والبالغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية.

وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

وفي إطار المساعدات قامت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، كما قدمت دعماً لميزانية الحكومة السودانية بقيمة 119.8 مليون دولار.

توريد

كما ورّد صندوق أبوظبي للتنمية 540 ألف طن من القمح بقيمة 144.7 مليون دولار، إضافة إلى توفير توريد «أكياس تعبئة القمح» بقيمة 10.8 ملايين دولار.

وتضمنت المساعدات توفير 136 طناً من الأدوية والاحتياجات الطبية بقيمة 19.75 مليون دولار، إضافة إلى توريد مستلزمات وأدوات دراسية وتعليمية لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 11.4 مليون دولار.

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