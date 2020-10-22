452 ألف طالب يشاركون في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت فعاليات تحدي القراءة العربي للإعلان عن بطل الإمارات في التحدي، افتراضياً عبر برنامج "تيمز"، بحضور معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وكذلك منى الكندي، الأمين العام لتحدي القراءة العربي.

وفي كلمتها قالت معالي جميلة المهيري: ايماناً بأهمية القراءة في بناء الإمارات أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحدي القراءة العربي، الذي أراد من خلاله أن يشجع النشء الإماراتي والعربي على القراءة والاهتمام بلغتنا الجميلة، وقيمنا التي نعتز بها، وبفضل هذه المبادرة نشأ لدينا جيل جديد قارئ، تسلح بما يحتاجه من المعرفة.

وتوجهت معاليها بالشكر إلى أهالي الطلبة ومدرسيهم ومشرفيهم على ما قدموه من دعم للتحدي، وعلى مساهمتهم في جعل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حقيقة، وذلك بفضل تشجيعهم لأبنائهم على القراءة، والاحتفال بهذا الشغف من خلال لغتنا الجميلة.

وتطرقت معاليها في كلمتها إلى ما حققه تحدي القراءة العربي من قفزات واسعة على مستوى الإمارات، وذلك منذ لحظة انطلاق موسمه الأول في 2016.

وقالت: "بلغ عدد الطلبة الذين شاركوا في دورة التحدي الأولى 157156 طالباً، ليرتفع الرقم إلى 455 ألف طالب في الدورة الرابعة، في حين شهدت الدورة الخامسة مشاركه 452 ألف طالب، وهو رقم قياسي جديد".

أما منى الكندي، الأمين العام لتحدي القراءة العربي، فقالت في كلمتها: "تحدي القراءة العربي هدفه الأساسي هو بناء النسيج المعرفي والاجتماعي، وهو الذي يربطكم بأقرانكم حول العالم، وبلغ عدد المشاركين في الدورة الخامسة نحو 21 مليون طالب، بينما في الإمارات فقد شهدت الدورة الحالية مشاركة 452 ألف طالب، يمثلون 1435 مدرسة، ويشرف عليهم 1435 مشرفاً، و157 محكماً. كما كشفت الاحصائيات عن تأهل 550 طالباً للتصفيات النهائية".

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