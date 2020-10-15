حملات لإخلاء المخالفين القاطنين في مناطق مخصصة للعائلات بالشارقة

المصدر: وام

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن البدء بحملات لإخلاء المخالفين من كافة مناطق مدينة الشارقة تزامناً مع استمرار حملتها على منطقة القادسية، حيث تعمل البلدية وفق خطط مدروسة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتنفيذ حملات مكثفة تشمل كافة المناطق لإخلاء المخالفين القاطنين في مناطق مخصصة للعائلات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين من المناطق التي تقطنها الأسر والعائلات، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن هذه الأسر.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية ستباشر بدءا من يوم غد الجمعة حملات على العديد من المناطق ( الناصرية والصبخة وميسلون) للبدء في تنفيذ المسح الشامل لهذه المناطق لإخلاء المخالفين منها والقطع الفوري عن الخدمات للمساكن المخالفة التي قام قاطنوها بعمل تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطراً عليهم حيث تواصل البلدية هذه الحملات التي بدأت بها من منطقة القادسية لتشمل كافة مناطق مدينة الشارقة والبدء بها بشكل تدريجي بهدف الإخلاء الكامل لها من تلك الفئات وتعديل أوضاعهم من خلال السكن في المناطق المخصصة لهم.

وأوضح الطريفي أن المجتمع شريك رئيسي للبلدية في القضاء على كافة السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام لذا تهيب بكافة أفراد الجمهور ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن المناطق والمساكن المخصصة للأسر والعائلات ويقطنها عمّال وعزّاب حيث يعمل المركز على مدار الساعة لتلقي كافة الملاحظات والبلاغات لتتولى البلدية متابعتها والتأكد من وجود هذه الفئات المخالفة من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية سواء بالإخلاء أو قطع الخدمات أو غيرها من الإجراءات الأخرى.

ونوّه الطريفي إلى أن قطاع الهندسة والمباني قام بوضع خطة مدروسة وحملات تفتيشية مستمرة لرصد كافة التجاوزات الهندسية داخل هذه المساكن والتي تشمل تقسيمات أو إضافات مخالفة للمخططات الأصلية المعتمدة من قبل البلدية حيث تمنح البلدية ملاك هذه المساكن مهلة لتعديل أوضاعها وإزالة هذه التقسيمات.

كما ستوفر لهم العديد من الحوافز لتشجيعهم على إنجاز عمليات الإزالة وتصحيح أوضاع مساكنهم لما هو مطابق مع المخططات المعتمدة والقانونية كما ستواصل معاينة الحالة الإنشائية لتلك المساكن في كافة المناطق وعمل الرسومات الهندسية المطابقة للواقع ومقارنتها بما هو معتمد.

ولفت إلى إن البلدية تتعامل مع كافة بلاغات الجمهور حول وجود عزّاب وعمّال في مناطق غير مخصصة لهم خلال يوم واحد عمل حيث تقوم الدوريات التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي بتنفيذ حملات على كافة المناطق التي يتم التبليغ عنها على الفور والتأكد من مخالفات نظام التسكين ووجود المخالفين وسط الأسر والعائلات.

وأشاد الطريفي بالجهود المبذولة والتعاون الكبير من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والدور الملموس الذي يتم تقديمه لإخلاء منطقة القادسية.. مشيراً إلى استمرار هذا التعاون في كافة المناطق الأخرى بهدف تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على راحة وسلامة وأمن القاطنين فيها من الأسر والعائلات.

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