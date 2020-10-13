برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة «الإمارات للفضاء»

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.



ويعكس القرار، الذي يأتي في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير، حرص حكومة الإمارات على دعم الجهات والمؤسسات الاتحادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة وصولاً إلى الخمسين عاماً المقبلة، بفكر متجدد ورؤية مستقبلية طموحة تواصل النجاحات والإنجازات في المجالات كافة.



ويضم المجلس في عضويته نخبة من الخبرات والكفاءات الإماراتية من مختلف المجالات المرتبطة بعلوم الفضاء.

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مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة «الإمارات للفضاء» برئاسة سارة الأميري

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