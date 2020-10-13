مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة «الإمارات للفضاء» برئاسة سارة الأميري

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

دعم

ويعكس القرار، الذي يأتي في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير، حرص حكومة الإمارات على دعم الجهات والمؤسسات الاتحادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة وصولاً إلى الخمسين عاماً المقبلة بفكر متجدد ورؤية مستقبلية طموحة تواصل النجاحات والإنجازات في المجالات كافة، لا سيما علوم الفضاء لما لها من أهمية خاصة كونها محوراً مهماً وأساسياً ضمن توجهات دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات.

ويتولى مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الفضائي في الدولة وإصدار القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم القطاع.

تطوير

ويهدف المجلس إلى قيادة وكالة الإمارات للفضاء خلال المرحلة المقبلة لتحقيق جملة من الأهداف والطموحات لضمان استمرارية تطوير القطاع الفضائي الوطني، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام وتعزيز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً، وصولاً إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، لا سيما بعد ما حققته من نجاحات كبيرة خلال فترة قصيرة جعلتها العضو الأحدث في نادي الدول المستكشفة للفضاء.

كفاءات

يضم المجلس في عضويته نخبة من الخبرات والكفاءات الإماراتية من مختلف المجالات المرتبطة بعلوم الفضاء وهم.. خالد عبد الله البوعينين المزروعي، وحمد عبيد المنصوري، ويوسف حمد الشيباني، وفيصل عبد العزيز البناي، والدكتور مبارك سعيد الجابري، وسالم بطي القبيسي، ومسعود محمد محمود، والمهندس علي إبراهيم النعيمي.

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