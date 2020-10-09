المصدر: دبي ـ البيان

في إطار حرصها على تيسير وتسهيل أمور جميع المسافرين، وتذليل العقبات، وتسريع الإجراءات، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجميع المقيمين والزائرين، تمكنت الفرق المختصة في دبي، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، من إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي، وإيصالهم بأمان إلى مقر سكنهم.

وقال اللواء محمد المري، مدير عام إقامة دبي، إن الإدارة شكلت فريق عمل برئاسة العقيد فيصل النعيمي، نائب مساعد المدير لشؤون العمليات في قطاع المنافذ الجوية، وعضوية موظفين من إدارات الجوازات في مطارات دبي. وقد تمكن الفريق، وبالتعاون مع الجهات المختصة، من إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي وإيصالهم إلى مقر سكنهم.

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إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي ونقلهم بأمان إلى منازلهم

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