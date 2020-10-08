إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي ونقلهم بأمان إلى منازلهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي أن الادارة شكلت فريق عمل برئاسة العقيد فيصل النعيمي نائب مساعد المدير لشؤون العمليات في قطاع المنافذ الجوية وعضوية موظفين من إدارات الجوازات في مطارات دبي

وقد تمكن الفريق في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء و بالتعاون مع الجهات المختصة بإجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي وايصالهم إلى مقر سكنهم وتوجه اللواء محمد المري بالشكر والتقدير لفريق العمل على جهوده في انهاء وتسهيل اجراءات المسافرين.

كما توجه اللواء محمد المري بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي على تعاونهم في تسهيل اجراءات اجلاء المسافرين.

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