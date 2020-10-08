إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي ونقلهم بأمان إلى منازلهم
أوضح اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي أن الادارة شكلت فريق عمل برئاسة العقيد فيصل النعيمي نائب مساعد المدير لشؤون العمليات في قطاع المنافذ الجوية وعضوية موظفين من إدارات الجوازات في مطارات دبي
وقد تمكن الفريق في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء و بالتعاون مع الجهات المختصة بإجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي وايصالهم إلى مقر سكنهم وتوجه اللواء محمد المري بالشكر والتقدير لفريق العمل على جهوده في انهاء وتسهيل اجراءات المسافرين.
كما توجه اللواء محمد المري بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي على تعاونهم في تسهيل اجراءات اجلاء المسافرين.
إجلاء 300 مسافر علقوا في مطار دبي ونقلهم بأمان إلى منازلهمhttps://t.co/Ip5Nv2ATk1@GDRFADUBAI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oraspFALBg— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2020
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