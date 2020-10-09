2376 جولة رقابية نفذها مفتشو بلدية دبي لتعزيز إجراءات مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

نفذ مفتشو بلدية دبي 2376 جولة رقابية على المؤسسات، في إطار الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لرقابتها بالإجراءات الوقائية.

وضمن جهود الإمارة في مواجهة فيروس «كوفيد 19» والحد من تبعاته، والحفاظ على صحة المجتمع. وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2314 مؤسسة.

وخالفت البلدية 12 مؤسسة ووجهت 50 تنبيهاً، خلال جولاتها الرقابية، أول من أمس، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات. من جانبها، نفذت فرق التفتيش الميداني في اقتصادية دبي، أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية. وتم خلال الزيارات مخالفة منشأتين، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير 748 منشأة.

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