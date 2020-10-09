بلدية دبي تخالف 12 مؤسسة وتوجه 50 تنبيهاً

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

خالفت بلدية دبي 12 مؤسسة ووجهت 50 تنبيهاً، خلال جولاتها الرقابية، أول من أمس، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث نفذ مفتشو البلدية 2376 جولة رقابية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2314 مؤسسة.

وشددت البلدية خلال الحملات التفتيشية على التأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، بهدف تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع.

حيث يتم التدقيق على جميع الاشتراطات من بينها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات فضلاً عن التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

تفتيش ميداني

إلى ذلك، نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة (كوفيد19).

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة منشأتين في تجارة مواد البناء، والوساطة التجارية، في منطقة المرقبات، ومنطقة رقة البطين، وذلك لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 748 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

تعاون

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي.

مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

تدابير

دعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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