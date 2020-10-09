محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات وإعادة تشكيل مجلسي أمناء وإدارة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من معالي محمد بن أحمد البواردي نائباً للرئيس، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، والدكتور مغير خميس الخييلي، وماجد علي المنصوري والدكتورة شيخة سالم الظاهري.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، برئاسة معالي جميلة بنت سالم المهيري. وأصدر سموه، قرارين بتعيين هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك وكيلاً لدائرة المالية، وتعيين محمد خليفة النعيمي مديراً عاماً للشؤون المالية التنفيذية بدائرة المالية.

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