محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات جديدة وإعادة تشكيل مجلسي أمناء وإدارة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من معالي محمد بن أحمد البواردي نائباً للرئيس، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، والدكتور مغير خميس الخييلي، وماجد علي المنصوري، والدكتورة شيخة سالم الظاهري.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، برئاسة معالي جميلة بنت سالم المهيري.

ويضم مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي كلاً من خلود مطر سلطان الظاهري نائباً له، ممثل عن جامعة زايد وممثل عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وممثل عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وممثل عن إحدى المؤسسات التعليمية الدولية، ويتم اختياره من قبل رئيس مجلس الأمناء.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارين بتعيين هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك وكيلاً لدائرة المالية، وتعيين محمد خليفة النعيمي مديراً عاماً للشؤون المالية التنفيذية بدائرة المالية.

› إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

› إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي برئاسة جميلة المهيري

› تعيين هشام ملك وكيلاً لدائرة المالية ومحمد النعيمي مديراً عاماً للشؤون المالية التنفيذية بالدائرة

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