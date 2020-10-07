محمد بن راشد للشباب العربي: الإمارات بنموذجها الناجح بلد الجميع

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بلد الجميع، وأنها حاولت بناء نموذج ناجح، وتجربتها وأبوابها وكتبها ستظل مفتوحة للجميع.

جاء ذلك في خطاب سموه للشباب العربي الذي اختار 46 % منهم الإمارات البلد المفضل للعيش في أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي شملت 17 دولة لصالح «أصداء بي سي دبليو».

وقال سموه، إن الاستطلاع أشار إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ46 % من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة 33 %، ثم كندا وبريطانيا وألمانيا، ونحن نقول لهم: الإمارات بلد الجميع، وقد حاولنا بناء نموذج ناجح، وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع.

وأشار سموه إلى أن الاستطلاع أظهر أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده، وأضاف سموه: «مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة.. مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه».

محمد بن راشد: الإمارات بلد الجميع.. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع

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