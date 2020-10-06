محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المعلّم أشرف وظيفة ودوره أساسي وراسخ

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الشرف العظيم لمهنة المعلم والدور الأساسي الراسخ له في صنع التقدم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام: «رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بُعث معلماً.. أهم وظيفة لأي أب أن يكون معلماً.. القائد الحقيقي، لا يكون قائداً، إلا إذا كان معلماً.. الأم مدرسة لأنها أرقّ وأنبل وأعظم معلمة.. المعلّم أشرف وظيفة عرفها البشر».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر» بالمناسبة: «نھنئ المعلمین في دولة الإمارات والعالم بیومھم، ونقدر عطاءھم ورسالتھم السامیة، ودورھم في صنع التقدم، وغرس القیم النبیلة في نفوس أبنائنا.. مھما تغیرت أسالیب التعلیم سیبقى موقع المعلم أساسیاً وراسخاً، في بناء العقول وتھذیب النفوس».



محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المعُلّم أشرف وظيفة.. نقدر رسالتكم السامیة

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