محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المعُلّم أشرف وظيفة.. نقدر رسالتكم السامیة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المعلّم.. أشرف وظيفة عرفها البشر، معبرين عن تقديرهما عطاء المعلمين ورسالتھم السامیة.

جاء ذلك، في تدوينة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وقال سموه: «رسول الله صلى الله عليه وسلم.. بُعث معلماً، أهم وظيفة لأي أب.. أن يكون معلماً.. القائد الحقيقي، لا يكون قائداً، إلا إذا كان معلماً.. الأم.. مدرسة.. لأنها أرق وأنبل وأعظم معلمة.. المعلّم.. أشرف وظيفة عرفها البشر.. #اليوم_العالمي_للمعلم».

بدوره هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المعلمین في دولة الإمارات والعالم بیومھم.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «نھنئ المعلمین في دولة الإمارات والعالم بیومھم، ونقدر عطاءھم ورسالتھم السامیة، ودورھم في صنع التقدم، وغرس القیم النبیلة في نفوس أبنائنا.. مھما تغیرت أسالیب التعلیم سیبقى موقع المعلم أساسیاً وراسخاً، في بناء العقول وتھذیب النفوس».

وشاركت الإمارات، العالم، أمس، احتفاله باليوم العالمي للمعلم، وأقيمت فعاليات افتراضية في المدارس والمؤسسات، وأخرى وجاهية، مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية منصة «خطة» التفاعلية المتطورة، في دعم تأهيل وتعليم الطلبة أصحاب الهمم وأولياء أمورهم «عن بعد».

جاء ذلك، خلال حفل تكريمي نظمته وزارة تنمية المجتمع عن بُعد، بمناسبة «يوم المعلم»، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمعلمين والاختصاصيين والعاملين في مراكز أصحاب الهمم.

جائزة خليفة

كما أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن الرعاية التي توليها الإمارات للمعلم، جعلت منه نموذجاً على مستوى المنطقة والعالم.

جاء ذلك، خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها جائزة خليفة التربوية، بمناسبة يوم المعلم العالمي، بعنوان «شكراً معلمي»، وحضرتها أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وأدارتها الدكتورة سميرة النعيمي عضو لجنة التحكيم بالجائزة، وتحدثت فيها معلمتان فائزتان بالجائزة في الدورة الماضية، عن فئة المعلم المبدع، وهما فوزية زين محمد أبوبكر معلمة بمدرسة أم الفضل بنت الحارث للتعليم الأساسي بالعين، وسمر حسن مرشد معلمة بمدرسة إناث إربد الإعدادية الثالثة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة عدد كبير من القيادات المدرسية، وأعضاء الهيئات التدريسية.

أكاديمية سيف بن زايد

كما كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، عدداً من المحاضرين من منتسبيها، تزامناً مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي.

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