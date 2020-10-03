مستشفى دبي يعيد بصر مريض بعد 25 يوماً من فقدان الرؤية

المصدر: (دبي - البيان)

تمكن أطباء مستشفى دبي من إعادة البصر لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من تكيس في الجيب الوتدي يمتد لداخل الدماغ، ويضغط على العصب البصري، ما تسبب في انعدام الرؤية بالعين اليسرى بشكل تام لمدة 25 يوماً.

وكان المريض قد راجع المستشفى بعد تحويله من القطاع الخاص بسبب ندرة ودقة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب خبرة ومهارة عالية لخطورة مكان التكيس وامتداده لداخل الدماغ، وحساسية مكان الالتهاب وقربه من الدماغ والعصب البصري، مما يزيد من ارتفاع الخطورة على المريض. وقام الفريق الطبي بإجراء العملية التي تكللت بالنجاح التام، حيث عادت الرؤية لدى المريض.

اقرأ أيضاً:



أطباء مستشفى دبي يعيدون البصر لمريض بعد 25 يوم من فقدان الرؤية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز