مدير برنامج رواد الفضاء لـ « البيان»: اختبارات الدفعة الثانية مُستمرة «عن بُعد» حتى ديسمبر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء أن الاختبارات التي تجرى حالياً للمتقدمين لاختيار اثنين من بين أعضاء الدفعة الثانية، تتم «عن بُعد»، وستستمر كذلك حتى الإعلان عن أسمائهما، موضحاً أن ذلك يأتي حرصاً من مركز محمد بن راشد للفضاء، على تطبيق أعلى الإجراءات والمعايير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف لـ «البيان» أن: «هذه الاختبارات ستنتهي في ديسمبر المقبل، فيما سيتم اختيار والإعلان عن اسم رائدي الفضاء المقبلين في يناير 2021، لينضما إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، لبدء تدريباتهما في مركز «جونسون» للفضاء، التابع لوكالة «ناسا».

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اختبارات الدفعة الثانية مستمرة «عن بُعد» حتى ديسمبر المقبل

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