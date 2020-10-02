محمد بن راشد ومحمد بن زايد: شراكتنا مع الصين استراتيجية

المصدر: أبوظبي – البيان ووام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ. وقد بعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر «تويتر»، باللغة الصينية، مهنئاً بالمناسبة. وقال سموه: «في الذكرى 71 لتأسيس جمهورية الصين، يتقدم شعب الإمارات، بأحر التهاني إلى الشعب الصيني. علاقتنا مع الصين لها تاريخ طويل، وذات أهمية استراتيجية، وآمل أن تحقق هذه العلاقة، المزيد من التطور».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عبر «تويتر»، مهنئاً بالمناسبة، وقال سموه: «خالص التهنئة لصديقي، فخامة الرئيس شي جین بینغ، وللشعب الصیني، بمناسبة ذكرى تأسیس جمھوریة الصین الشعبیة. العلاقات بین بلدینا عميقة، وتجمعنا شراكة استراتيجية شاملة وخاصة. نعمل سوياً لنھضة وارتقاء بلدينا وشعبينا الصديقين، في إطار من التوافق والأهداف المشتركة».

اقرأ أيضاً:

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الصين بذكرى تأسيسها الـ 71

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز