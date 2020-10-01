محمد بن راشد: الاقتصاد الرقمي سيكون من صادراتنا للعالم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد الإمارات الرقمي في نمو وسيكون جزءاً من صادراتها للمنطقة والعالم.

وقال سموه عبر «تويتر» بمناسبة إدراج أول شركة تقنية إماراتية وعربية في بورصة نيويورك: «من مدينة دبي للإنترنت، شركة «يلا» أول شركة تقنية إماراتية تم إدراجها في بورصة نيويورك بقيمة سوقية أكثر من مليار دولار، منصة صوتية ترفيهية للتواصل الاجتماعي ستنطلق للعالمية من الإمارات، اقتصادنا الرقمي في نمو وسيكون جزءاً من صادرات الإمارات للمنطقة والعالم».

وهذه أحدث شركة مليارية تنطلق للعالمية من دبي بعد سلسلة من استحواذات وتأسيس شركات غالبيتها تعمل في مجال التقنية.

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محمد بن راشد: الاقتصاد الرقمي سيكون جزءاً من صادراتنا

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