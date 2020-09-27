تعيين مختبر دبي المركزي جهة لمنح الشهادات لدى "مواصفات"

المصدر: وام

أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي عن تعيينه كأحد جهات منح الشهادات من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" لتقديم خدمات منح الشهادات للعديد من المنتجات في مجالات متعددة بالأصالة عن الهيئة وذلك في إطار جهود المختبر لتوسيع مجالات عمله ضمن خدمات منح الشهادات وتقييم المطابقة للمنتجات.

وسيسهم هذا التعيين في تحقيق التكامل في تقديم خدمات متميزة مع الهيئات الاتحادية تضمن أعلى معايير رضا وسعادة المتعاملين وحماية حقوقهم عن طريق تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات والتشريعات ذات العلاقة على المستوى المحلي والاتحادي.

وأكد المهندس أمين أحمد أمين مدير إدارة مختبر دبي المركزي أنه انطلاقا من رؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة والهدف الاستراتيجي المساند لهذه الرؤية في ترسيخ ثقافة الريادة والحوكمة المؤسسية تسعى إدارة مختبر دبي المركزي دائما لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتقديم خدمات متميزة للفرد والمجتمع في مجال عملها.

ولفت إلى أن قسم تقييم المطابقة للمنتجات بمختبر دبي المركزي قام بتطوير واستحداث أنظمة منح شهادات متنوعة وفق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات القياسية في مجال تقييم المطابقة للمنتجات حيث تتوزع خدمات منح الشهادات التي يقدمها القسم حاليا في أكثر من 38 دولة في مختلف قارات العالم، وتغطي خدمات منح الشهادات منتجات متنوعة من الطابوق وحديد التسليح والعزل الحراري ومصانع الخرسانة الجاهزة وأنظمة سخانات المياه الشمسية والأصباغ والمواد اللاصقة والمالئة ومواد تكسية واجهات المباني والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات.

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