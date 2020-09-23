الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية وشمالية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:43 المد الثاني عند 08:25.. والجزر الأول عند الساعة 10:47 الجزر الثاني عند الساعة 01:28 .

وبحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 14:11 الثاني عند الساعة 04:42.. والجزر الاول عند الساعة 09:08 الجزر الثاني عند الساعة 21:35 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 25 95 20

دبي 43 26 90 15

الشارقة 44 22 85 20

عجمان 43 24 85 25

أم القيوين 42 23 85 25

رأس الخيمة 42 22 80 15

الفجيرة 41 28 65 10

العين 42 28 45 10

ليوا 46 22 95 10

الرويس 43 23 90 30

السلع 44 25 85 25

دلما 39 30 85 45

طنب الكبرى 38 29 85 45

طنب الصغرى 38 29 85 4

أبو موسى 38 30 85 45

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز