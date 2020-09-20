محمد بن زايد وماكرون يؤكدان أهمية معاهدة السلام في استقرار المنطقة

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، أهمية معاهدة السلام التاريخية التي وقعتها الإمارات وإسرائيل في تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعاً ومستقبلها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سموه أمس من الرئيس الفرنسي، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما ناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

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محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً العلاقات وجهود دعم السلام بالمنطقة

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