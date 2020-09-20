محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً العلاقات وجهود دعم السلام بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.. بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما ناقش سموه والرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرقا في هذا الصدد، إلى أهمية معاهدة السلام التاريخية، التي وقعتها دولة الإمارات ودولة إسرائيل، في تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام، وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعاً ومستقبلها.

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