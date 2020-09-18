مستشفى لطيفة يتجاوز النسب العالمية في تميز خدمات «الخدج»

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الصحة بدبي عن التفوق العالمي لقسم الأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة في مجال الرعاية الصحية لهذه الفئة العمرية وقدرته على تجاوز مخاطر الولادات المبكرة ومضاعفاتها على الأطفال الخدج، وأظهرت نتائج شبكة فيرمونت أكسفورد التي تضم أكثر من 900 وحدة عناية مركزة على مستوى العالم تفوق المستشفى في تقديم خدمات مميزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة وقدرتهم على ممارسة الرضاعة الطبيعية بنسبة وصلت إلى 85% مقابل ما بين 60% و65% عالمياً.

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