مستشفى لطيفة يتجاوز النسب العالمية في تميز خدمات الأطفال الخدج

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الصحة بدبي عن التفوق العالمي لقسم الأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة في مجال الرعاية الصحية المتميزة لهذه الفئة العمرية وقدرته على تجاوز مخاطر الولادات المبكرة ومضاعفاتها السلبية على الأطفال الخدج، وأظهرت نتائج شبكة فيرمونت أكسفورد التي تضم أكثر من 900 وحدة عناية مركزة على مستوى العالم قدرة المستشفى وتفوقه في تقديم خدمات متميزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة وقدرتهم على ممارسة الرضاعة الطبيعية بنسبة وصلت إلى 85% متفوقة على النسب العالمية التي تتراوح ما بين 60 و65%.

وقال الدكتور محمود صالح الحليق استشاري ورئيس قسم العناية المركزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال: إن النتائج أظهرت الرعاية الطبية المتميزة التي يقدمها القسم للأطفال الخدج ومساعدتهم عل تجاوز مخاطر الولادات المبكرة، حيث تمكن خلال العام الجاري من الاستمرار في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال وخصوصاً الحالات المعقدة طبياً والتي أوزانها أقل من (500 جرام) وتمثلت في إنقاذ سبعة أطفال من بين كل ثمانية أطفال من المضاعفات المحتملة مثل النزيف الدماغي ومرض ذات الرئة والأمراض الانتائية، والتهاب الأمعاء النخري وأمراض السمع والبصر، وقصور في وظائف الأعضاء وغيرها.

وأوضح الدكتور الحليق أن مستشفى لطيفة يعد الأول على مستوى المنطقة في الحصول على عضوية شبكة فيرمونت أكسفورد التي تضم أكثر من 900 وحدة عناية مركزة على مستوى العالم، يتم فيها إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأطفال الخدج، حيث يتم تقييم أداء تلك الوحدات بهدف الوقوف على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها للأطفال الخدج وحديثي الولادة، مشيراً إلى أن قسم العناية المركزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال يتجه حالياً لإطلاق شبكة دبي المعلوماتية للأطفال الخدج وحديثي الولادة على مستوى دبي وتعميمها فيما بعد على مستوى الدولة والدول المجاورة.

إشغال

ونوه الدكتور الحليق بالارتفاع في نسبة إشغال الأسرّة في قسم العناية المركزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة والتي تخطت 100% بعد عودة مستشفيات هيئة الصحة بدبي لممارسة عملها بشكل طبيعي وفق حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية الهادفة، التي تحقق أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين بشكل عام.

وبرر نسبة الإشغال المرتفعة في القسم إلى الخدمات المتميزة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال، والطاقم الطبي المتميز والأجهزة والإمكانيات الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى لطيفة، إضافة إلى ثقة المرضى بخدمات الرعاية الشاملة التي يقدمها القسم للأطفال الرضع، بمن في ذلك الأطفال من ذوي الحالات الحرجة أو الخدج، أو حالات المواليد الجدد المحوّلين للقسم من المستشفيات الأخرى. وقال الدكتور حليق إن المستشفى ورغم الظروف الاستثنائية، شهد خلال الفترة من مارس وحتى يوليو الماضي 1319 حالة ولادة بينها 571 عملية قيصرية تم إجراؤها وفق أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن وزن الطفل عند الولادة يلعب دوراً كبيراً في تحديد فترة الإقامة داخل المستشفى، فكلما كان وزن الطفل أقل تكون مدة الإقامة في المستشفى أطول.

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