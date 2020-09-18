حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نواكب المستقبل لخدمة الوطن والمواطن

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة العمل على مواكبة متطلبات المستقبل وإعداد الخطط الكفيلة بتلبيتها، بما يخدم الوطن والمواطن، وفق رؤية القيادة الرشيدة، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة عدم الالتفات إلى أي مشكلات قد تعيق تقدمنا إلى الأمام، وأن يكون تركيز حكومة دبي بكل قطاعاتها منصباً على هدف واحد، وهو تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة على تعددها وتنوع أشكالها مع اعتماد أرقى الممارسات العالمية، مشدداً على أن دبي لم ولن تسمح لأي تحدٍّ مهما كان نوعه وحجمه من أن يثنيها عن أهدافها التنموية أو أن يخفض من سقف طموحاتها للمستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، في أبراج الإمارات، وضم المديرين العموم والتنفيذيين في حكومة دبي.

ونوه سموه خلال الاجتماع بأهمية مضاعفة كل القطاعات الحكومية العمل خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العالم، من أجل تخطي ما جلبته من تحديات، مؤكداً أن تكاتف الجهود وتكامل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد من أهم الضمانات التي تمكننا من عبور هذا الوقت الاستثنائي، وتجاوزه بالعزيمة والقوة ذاتها التي طالما اتسمت بها دبي في مواجهة مختلف المواقف.

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حمدان بن محمد: نعمل بتوجيهات محمد بن راشد للارتقاء بجودة الخدمات

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