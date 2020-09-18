حمدان بن محمد: نعمل بتوجيهات محمد بن راشد للارتقاء بجودة الخدمات

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة العمل على مواكبة متطلبات المستقبل وإعداد الخطط الكفيلة بتلبيتها، بما يخدم الوطن والمواطن وفق رؤية القيادة الرشيدة، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة عدم الالتفات إلى أي مشكلات قد تعيق تقدمنا إلى الأمام، وأن يكون تركيز حكومة دبي بكل قطاعاتها منصباً على هدف واحد، وهو تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة على تعددها وتنوع أشكالها مع اعتماد أرقى الممارسات العالمية، التي تتناسب مع احتياجاتنا الداخلية، وتلبي تطلعات مجتمعنا المحلي على أفضل صورة ممكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو ولي عهد دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، في أبراج الإمارات، وضم مديري العموم والتنفيذيين في حكومة دبي.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن العالم بات اليوم يتحرك بسرعة هائلة في ضوء التقدم التكنولوجي السريع، الذي بدّل مفاهيم وقواعد العمل في كل المجالات، وأن دبي ودولة الإمارات حريصة على أن تكون دائماً مواكبة لهذا التطور من خلال السباق، الذي اختارت أن تدخله مع الزمن، من أجل تحقيق الريادة والوصول إلى مقدمة الصفوف بإنجازات تحققت وتتحقق بسواعد أبنائها المخلصين وشبابها المبدعين، فيما يتحمل القطاع الحكومي الشق الأكبر من تنفيذ هذه الطموحات الوطنية الكبيرة ما يُلقي على كاهله مسؤولية كبيرة لا بد أن يتحملها على الوجه الأكمل.

مضاعفة

وشدد سموه خلال الاجتماع على أهمية مضاعفة كل القطاعات الحكومية العمل خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العالم، من أجل تخطي ما جلبته من تحديات تركت آثاراً واضحة على شتى بلدانه، مؤكداً سموه أن تكاتف الجهود وتكامل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد من أهم الضمانات التي تمكننا من عبور هذا الوقت الاستثنائي، وتجاوزه بالعزيمة والقوة ذاتها التي طالما اتسمت بها دبي في مواجهة مختلف المواقف، مع أهمية المحافظة على مواصلة العمل على مختلف الخطط الموضوعة للوصول للأهداف المنشودة وفق الأطر الزمنية المحددة، بما يضمن سير عملية التنمية قُدماً رغم أي تحديات وفي مختلف الظروف.

تكنولوجيا

ونوه سموه بأهمية دور التكنولوجيا في بيئة العمل الحديثة، وضرورة العمل على امتلاك كل التقنيات وأعلاها كفاءة مع الاستمرار في تحديث إمكاناتنا التقنية من أجل تعظيم مستويات الإنتاج ورفع طاقة العمل وتعزيز الاستفادة من الموارد الموجودة والمتاحة واكتشاف المزيد منها، عبر ما تتيحه التكنولوجيا من فرص غير محدودة، ما يستدعي امتلاك موظفي حكومة دبي في كل الدوائر والهيئات والمؤسسات للقدرات والمعرفة التقنية، التي تمكنهم من حسن توظيف التكنولوجيا لرفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يحقق أعلى مستويات رضاهم في كل الأوقات ورغم أي تحديات، مؤكداً سموه أن دبي لم ولن تسمح لأي تحد مهما كان نوعه وحجمه من أن يثنيها عن أهدافها التنموية أو أن يخفض من سقف طموحاتها للمستقبل.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أكّدت في اجتماعي مع المسؤولين في حكومة دبي ضرورة مضاعفة العمل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتركيز على تعزيز الأداء ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات رغم أي تحدٍ مهما كان حجمه».

وأضاف سموه: «نؤمن بقدرة الكادر الوطني على العطاء بلا حدود.. والمواهب الإماراتية المُبدعة في مختلف الجهات الحكومية هي محل رعايتنا ودعمنا الكامل لتأكيد إسهاماتهم في تعزيز مسيرة التنمية... ونثق بأن النجاح لا يطرق إلا باب كل مجتهد ومخلص في سعيه إلى التميز».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فيديو لمتحف المستقبل، معلقاً سموه: دبي المستقبل.

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