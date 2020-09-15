طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي.

الثلاثاء:

الطقس: رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً أقصى الغرب - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام - وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً غرباً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً خاصةً غرباً - صحو بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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