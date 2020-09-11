نورت الدار بوراشد

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بعودته سالماً معافى إلى أرض الوطن، بعد أن منّ الله تعالى على سموه بالشفاء ونجاح العملية الجراحية. ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «أخي وعضيدي حمدان بن راشد حللت أهلاً وسهلاً في دارك وبين أحبابك، ونحمد الله على سلامتك، ونسأله أن يديم عافيتك ويطيل عمرك بمحبة أهلك شعب الإمارات».

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ حمدان بن راشد، بعودته بسلامة الله، وتمنى لسموه موفور الصحة والعافية. ودوّن سموه على «تويتر»: «نحمد رب العالمين ونشكره على سلامة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سائلين المولى عزّ وجلّ أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية، وأن يجعله دائماً ذخراً للإمارات وشعبها الوفي». وبارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد إلى أرض الوطن.

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