قـرت عيونـا بو راشـد

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بعودته سالماً معافى إلى أرض الوطن، وقال سموه: «أخي وعضيدي حمدان بن راشد حللت أهلاً وسهلاً في دارك وبين أحبابك، ونحمد الله على سلامتك، ونسأله أن يديم عافيتك ويطيل عمرك بمحبة أهلك شعب الإمارات»، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه الرسمي في تويتر.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، قد عاد أمس إلى أرض الوطن بسلامة الله، بعد أن منّ الله تعالى على سموه بالشفاء بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعودته سالماً، وتمنى لسموه موفور الصحة والعافية، ودوّن سموه على حسابه الرسمي في تويتر: «نحمد رب العالمين ونشكره على سلامة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. سائلين المولى عزّ وجلّ أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية.. وأن يجعله دائماً ذخراً للإمارات وشعبها الوفي».

مباركة

وبارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد إلى أرض الوطن ودوّن سموه على حسابه الرسمي في تويتر: «نحمد الله على سلامة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعودته الحميدة إلى أرض الوطن.. عوداً حميداً مكللاً بالشفاء والعافية.. ونسأل الله أن يديم عليه لباس الصحة ويسعد بعودته أهله وأحبابه وشعب دولة الإمارات.. آمين».

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعودة سمو الشيخ حمدان بن راشد سالماً، ودوّن سموه على حسابه الرسمي في تويتر: «أجمل التبريكات للشيخ محمد بن راشد وعموم أسرة آل مكتوم الكرام بعودة الشيخ حمدان بن راشد سالماً غانماً من رحلته العلاجية، راجين المولى عز وجل أن يمده بدوام الصحة والعافية ويحفظه لأسرته الكريمة وأحبته وعموم الشعب الإماراتي».

تمنٍ بالشفاء

وتمنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لسمو الشيخ حمدان بن راشد موفور الصحة والعافية، ودوّن سموه على حسابه الرسمي في تويتر: «نحمد الله على سلامة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعودته إلى أرضه وشعبه، ونسأل الله أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية».

تهنئة

وهنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعودته سالماً معافى، ودوّنت سموها على حسابها الرسمي في تويتر: «استبشرت الإمارات وأهلها بعودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. نحمد الله على سلامته ونسأله أن يطيل في عمره ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية».

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