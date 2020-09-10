"طرق دبي" تطلع "الاتحاد للطيران" على أفضل الممارسات بمجال التميز

المصدر: وام

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات وفدا من إدارة التميز الحكومي بمجموعة الاتحاد للطيران على أفضل الممارسات في مجال التميز المتبعة وآليات العمل بهذا الشأن في إطار استراتيجية الهيئة في تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية وتعزيز العمل المؤسسي مع الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مؤخرا بحضور فوزية الوطني مدير إدارة التميز والريادة في الهيئة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، ومروان راشد بن هاشم مدير أول الشؤون الدبلوماسية والتميز الحكومي بمجموعة الاتحاد للطيران وعدد من المعنيين من الجانبين.

وذكرت فوزية الوطني أن اللقاء تضمن اطلاع الوفد على الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات والهيكل التنظيمي لإدارة التميز وآليات العمل التي تعمل من خلالها، والنجاحات التي حققتها الإدارة في أتمتة خدماتها وأنظمتها المستخدمة في إدارة برامج التميز وكذلك آلياتنا المتبعة في المشاركات بالجوائز العالمية والإقليمية والمحلية والمؤشرات الخاصة بقياس مستوى أداء العمل المؤسسي، فضلا عن استعراض إنجازات الإدارة وأبرز الجوائز التي شاركت فيها وفازت بها وخطط وبرامج تدريب الموظفين التي ترتكز على أفضل معايير ونظم الأداء في مجال الريادة والتميز.

من جانبه أكد مروان راشد بن هاشم أهمية الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها مع هيئة الطرق والمواصلات، حيث كان اللقاء ثريا وغنيا بالمعلومات وآليات العمل والخبرات المتبادلة بين الجانبين والاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية في مجال التميز والريادة.

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