محمد بن راشد يأمر بإغاثة طارئة لمساعدة السودان

المصدر: دبي ــ البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإرسال شحنة طارئة من مواد الإغاثة، لدعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مساعدة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان.

وأقلعت طائرة الشحن الجوي، التابعة لـ«طيران الإمارات»، مساء أول من أمس، من مطار دبي الدولي، ووصلت إلى الخرطوم بعد أربع ساعات، محملة بما يقرب من 100 طن متري من مواد الإغاثة الأساسية، والتي كانت مخزنة في المخزن العالمي لمفوضية اللاجئين في دبي، وتستضيفه المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

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محمد بن راشد يأمر بإرسال شحنة إغاثة طارئة للسودان



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