محمد بن راشد يأمر بإرسال شحنة إغاثة طارئة للسودان

المصدر: دبي- البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإرسال شحنة طارئة من مواد الإغاثة، لدعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مساعدة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان.



وأقلعت طائرة الشحن الجوي، التابعة لطيران الإمارات من طراز B777F، مساء أول من أمس، من مطار دبي الدولي، ووصلت إلى الخرطوم بعد 4 ساعات، محملة بما يقرب من 100 طن متري من مواد الإغاثة الأساسية، والتي كانت مخزنة في المخزن العالمي لمفوضية اللاجئين في دبي، وتستضيفه المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.



وأصاب الضرر ما يقدر بـ 125000 شخص من اللاجئين والنازحين داخلياً، والسكان المحليين، بفعل الفيضانات التي ألحقت أضراراً جسيمة في المنازل والبنية التحتية، وتركت العديد من الأشخاص بلا مأوى في شرقي السودان والنيل الأبيض ودارفور، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم وأم درمان.

100 طن من مواد الإغاثة الأساسية تحملها الطائرة إلى السودان | من المصدر



رؤية



وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية: «تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسيير الرحلة الجوية الإغاثية، عملت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان وصول هذه الإمدادات المنقذة للحياة، إلى من يعانون في أسرع وقت ممكن، وهذه الرحلة الإغاثية من المفوضية، بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، هي مثال رئيس على الهدف الدافع وراء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لتزويد وكالات الإغاثة بالدعم اللوجستي الذي تحتاجه».



وقالت نادية جبور مديرة مكتب المفوضية في الإمارات: «في أعقاب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات، أصبح الوضع في أجزاء مختلفة من السودان محزناً للغاية، خاصة مع وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في حاجة ماسة إلى المأوى، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، ونحن ممتنون جداً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولحكومة الإمارات، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لدعمهم جهودنا في الاستجابة لحالة الطوارئ الملحة، من خلال تغطية نفقات النقل الجوي، لإرسال مواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها».

الشحنة تساعد آلافاً من اللاجئين والنازحين داخلياً



وأضافت: «حتى قبل الفيضانات الأخيرة، كانت عمليات المفوضية في السودان، تعاني من نقص حاد في التمويل، ما يعطي أهمية أكبر لدعم الإمارات اليوم، ونحث المجتمع الدولي على المضي قدماً في تقديم المزيد من الدعم الإنساني المنقذ للحياة للمجتمعات النازحة في السودان».



وتابعت «استجابة لحالة الطوارئ المستمرة، هناك حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، على شكل مآوٍ طارئة، ومواد إغاثة غير غذائية، خصوصاً مع احتمال ارتفاع أعداد المتضررين، مع استمرار موسم الأمطار في السودان».

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