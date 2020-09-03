"كهرباء الشارقة" تدشن شاحنة تبريد متنقلة لتخفيف الإجهاد الحراري عن العمال

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة شاحنة تبريد متنقلة تتضمن 5 حجرات منفصلة كل حجرة مجهزة بالعديد من وحدات الرش الضبابي والمياه المبردة مع توفير أدوات ووسائل للنظافة والمطهرات وذلك بهدف وقاية العمال من الإجهاد الحراري أثناء العمل وإعادة النشاط والحيوية لهم في مواقع العمل، خاصة في ظروف الحرارة الشديدة أثناء تمديد الخطوط الاستراتيجية خاصة في المناطق الصحراوية، وذلك ترسيخاً لمبادئ المسئولية المجتمعية ورسم البسمة على وجوه العمال وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم. وتوفير بيئة للعمل وفق أفضل المعايير العالمية.

اهتمام

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تولي الفنيين والعمال بها اهتماما كبيرا من خلال تطوير مهاراتهم وتوفير بيئة العمل المناسبة وفق أفضل المعايير العالمية، حيث إن الهيئة لديها شريحة كبيرة من العمال الذين أسهموا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير مجالات العمل في مشروعات البنية التحتية، الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وتقديم خدمات متميزة لسكان إمارة الشارقة.

تقييم

وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على إجراء تقييم للمخاطر التي قد يتعرض لها العمال خاصة في الحر الشديد، وإجراء محادثات مع الموظفين للتعرف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم لزيادة إنتاجيتهم وتعمل الهيئة على تنفيذ دراسات شاملة ومستمرة للتعرف على كافة احتياجات ومستلزمات العمال وتوفيرها مثل الملابس المناسبة للعمل والقبعات والصديريات والقفازات وصناديق الاسعافات الأولية والمظلات وغيرها من المستلزمات التي توفر أفضل بيئة للعمل وفق المعايير العالمية وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في المشروعات الخدمية وتفانيهم في أداء مهامهم ، وتأكيداً للدور الذي يجسده العامل، باعتباره شريكا مهما في مسيرة التنمية.

زيارات

وأوضح أن فكرة إنشاء الشاحنة المبردة جاءت من الزيارات الميدانية التي يقوم بها للتفاعل مع العمال وتشجيعهم على العمل والتعرف على احتياجاتهم عن قرب في كافة الأوقات ونفذت الفكرة شركة أوشن أويلفيلد عضو مجموعة أمواج بالمنطقة الحرة بالحمرية.

وأوضح أن شاحنة التبريد المتنقلة فكرة مبتكرة يتم تنفيذها لأول مرة في الدولة وسيستفيد منها العمال في مشروعات تمديدات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وأعمال الصيانة التي تنفذها الهيئة وسيتم تنقلها على مدار اليوم بين المواقع وسيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين عدد من الشاحنات يكفي لكافة المواقع.

وأضاف أن الإجهاد الحراري يشكل مصدر قلق للعمال خاصة في فترة الصيف وقد تؤدي لفقدان السيطرة على الوظائف الحيوية بالجسم نتيجة ارتفاع درجة حرارته والتعرق الشديد مما يسبب الإغماء، الإنهاك الحراري ، تقلصات العضلات ، الطفح الحراري والعطش الشديد والشاحنة التي دشنتها الهيئة ستعمل على تجنب هذه الأخطار وستعمل على زيادة إنتاجية العمال.

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