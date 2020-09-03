عبدالله بن زايد ووزير خارجية سلوفاكيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود احتواء كورونا

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي إيفان كورتشوك وزير خارجية سلوفاكيا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يعزز أواصر الصداقة بينهما.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء تداعياته ومعالجه آثاره بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح لـ " كورونا ".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وسلوفاكيا والحرص المستمر على توطيد أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

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