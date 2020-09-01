طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس مغبر غائم جزئيا أحيانا صحو بوجه عام.

ويكون الطقس اليوم مغبرا غائما جزئيا أحيانا، وتظهر السحب بعد الظهر وقد تكون ركامية أقصى الغرب.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الأربعاء" المقبل طقسا صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا وشمالا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الخميس" صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا وشمالا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الجمعة" صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود يوم "السبت" طقس مغبر غائم جزئيا أحيانا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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