حمدان بن محمد يوجّه بسياسة عمل مرنة في دوائر دبي مع بدء العام الدراسي

المصدر: دبي - البيان

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطبيق سياسة عمل مرنة في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي بخصوص الموظفات الأمهات اللاتي يقمن بمتابعة أبنائهن أثناء تلقيهم التعليم عن بُعد، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووفقاً لتوجيهات سموه، سيجوز لكل جهة حكومية السماح للموظفات بممارسة العمل عن بُعد من المنزل وفقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات، تشمل أن تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن تأدية مهامها عن بُعد، وبما لا يؤثر على حسن سير العمل، وأن تكون المرحلة الدراسية التي يدرس فيها الابن أو الابنة من مرحلة الروضة الأولى حتى الصف التاسع.

كما وجّه سموه، ومراعاة للحالات الخاصة للموظفين، الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم خلال أيام التعليم عن بعد، بالسماح لهم بالعمل عن بُعد لمتابعة أبنائهم في دراستهم وخلال تلقيهم دروسهم عبر التعلُّم عن بُعد وفقاً للمعايير المُشار إليها.

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