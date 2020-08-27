حمدان بن محمد يوجه بسياسة عمل مرنة في حكومة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطبيق سياسة عمل مرنة في حكومة دبي للموظفات الأمهات من أجل متابعة أبنائهن أثناء تلقيهم التعليم عن بعد، إضافة إلى السماح للموظفين الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم خلال أيام التعليم عن بعد.

وكتب سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "وجهت اليوم بتطبيق سياسة عمل مرنة في حكومة دبي للموظفات الأمهات اللاتي يقمن بمتابعة أبنائهن أثناء تلقيهم التعليم عن بُعد، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، كما سيتم السماح للموظفين الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم خلال أيام التعليم عن بعد، بالعمل عن بُعد كذلك لتمكينهم من متابعة أبنائهم في دراستهم خلال اليوم الدراسي".

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