منصور بن محمد: دبي آمنة وأبوابها مفتوحة أمام الجميع

المصدر: دبي ــ وام

شدد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أن دبي وجهة آمنة وسليمة تفتح أبوابها أمام الجميع، مرحباً سموه بالزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور الفعاليات التي تحتضنها دبي.

وقال سموه بمناسبة إطلاق النسخة الجديدة من معرض إنترسك في الفترة بين 24 حتى 26 يناير 2021: «يتخذ معرض إنترسك مكانة استراتيجية كمنصة تجارية عالمية تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق على المستوى الدولي لأكثر من 20 عاماً ويكتسب اليوم أهمية متزايدة في إطار جهودنا المشتركة لرسم مستقبل القطاع عالمياً لفترة ما بعد الجائحة.



ونرحّب بالزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المعرض المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي والتي تتيح لهم إعادة التواصل التجاري والتحضّر لتحقيق النجاحات التجارية مع بداية العام الجديد».

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منصور بن محمد: دبي وجهة آمنة وسليمة تفتح أبوابها أمام الجميع

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