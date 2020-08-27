منصور بن محمد: دبي وجهة آمنة وسليمة تفتح أبوابها أمام الجميع

المصدر: دبي- وام

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «دبي وجهة آمنة وسليمة تفتح أبوابها أمام الجميع».

جاء ذلك بمناسبة إعلان شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط- الجهة المنظمة لمعرض إنترسك - المعرض التجاري السنوي في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، عن إطلاق النسخة الجديدة من المعرض في دبي 24 يناير المقبل ضمن بيئة آمنة وحيوية تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتقديم بوابة للتواصل مع أهم الجهات المعنية بالقطاع إقليمياً وعالمياً.

وتوجّه سمو الشيخ منصور بن محمد راعي معرض إنترسك برسالةٍ ترحيبية إلى المشاركين في الفعالية وقال: «يتخذ معرض إنترسك مكانة استراتيجية كمنصة تجارية عالمية تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق على المستوى الدولي لأكثر من 20 عاماً ويكتسب اليوم أهمية متزايدة في إطار جهودنا المشتركة لرسم مستقبل القطاع عالمياً لفترة ما بعد الجائحة.

ونرحّب بالزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المعرض المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تتيح لهم إعادة التواصل التجاري والتحضّر لتحقيق النجاحات التجارية مع بداية العام الجديد. وهنا نؤكد أن دبي وجهة آمنة وسليمة تفتح أبوابها أمام الجميع ونتطلع قدماً للترحيب بكافة الزوار في يناير 2021».

وتنطلق النسخة 23 من المعرض في الفترة بين 24 حتى 26 يناير 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، وبذلك يكون إنترسك أول معرض عالمي متخصص في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق يُقام منذ انتشار جائحة «كوفيد 19»، والتي أدت إلى تأجيل كافة الفعاليات الحية على مستوى العالم نتيجة إغلاق الحدود الدولية وفرض إجراءات الحجر.

ويشهد إنترسك 2021 عودة أهم الشركاء والداعمين الحكوميين للمعرض مثل الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشرطة دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وأكاديمية شرطة دبي بالإضافة إلى بلدية دبي.

وقالت أليكساندريا روبنسون مديرة معرض إنترسك، إن المعرض يشهد في نسخته الجديدة إقبال مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى تسجيل شركات جديدة وانضمامها لأول مرة في المعرض.

وسيسجل المعرض مشاركة شركة نافكو الإماراتية المتخصصة عالمياً في إنتاج وتوريد معدات مكافحة الحرائق والحماية منها وأنظمة الأمان الهندسية، والتي ستكون من أبرز الشركات العارضة في مجال الحرائق والإنقاذ، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأخرى مثل: دراجر وهانيويل وهوتشيكي.

وأضافت، أن الحدث سيشهد عودة نخبة من أهم شركات الأمان على مستوى العالم من أمثال هيكفيجن وداهوا وبيلكو وآي دي آي إس، بالإضافة إلى موبوتكس وسيجيت وبوديت وإنفنت بلاي. كما سيحتضن إنترسك 2021 عدداً من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الأمن المادي والمحيطي بما فيها جانيبو وإتش إس سيكوريتي وأرما كونترول.

وتشارك مجموعة من العلامات الرائدة في قطاع السلامة والصحة في المعرض مثل كارينجتون تيكستايلز وثري إم وجوتيك وجياسكو وكوفرا، فيما سيشهد المعرض حضور مجموعة أداني وكوميليت جروب وجيت كيبر من قطاع الأمن الداخلي والشرطة.

حلول المراقبة

وتُعد شركة آي دي آي إس، الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة بتصنيع حلول المراقبة بالفيديو المتكاملة، ضيفاً دائماً على فعاليات إنترسك. وتهدف من خلال مشاركتها مطلع العام المقبل إلى طرح مجموعة من المشاريع ضمن القطاعات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط بما فيها قطاعات المصارف وتجزئة البقالة والتعليم.

وتشمل أجندة مؤتمر إنترسك قمة مكافحة الحرائق المُصممة لتغطي طيفاً واسعاً من المواضيع الرئيسية بما فيها أساليب الحماية السلبية من الحرائق، وإتاحة المجال للأخصائيين للحصول على رؤى متعمّقة خاصة بعدد من القطاعات حول تحديات وتوجهات مكافحة الحرائق، مثل قطاعات الطاقة والمرافق العامة.

واختتمت روبنسون: إن قمة إنترسك لأمن المستقبل تعود هذا العام بحلّة جديدة عبر صيغة مختلفة تستهدف شرائح متنوعة من أخصائيي الأمان، انطلاقاً من فرق العمل ووصولاً إلى فرق الإدارة التنفيذية. ويمثل تركيز المعرض المتنامي على نواحي الأمن السيبراني إضافة مميزة ومثيرة للاهتمام تزامناً مع نمو الهجمات والتحديات التي تواجه كافة القطاعات والمؤسسات بصورة يومية. وسيحظى الحاضرون بفرصة تعلّم طرق حماية أصولهم، والحد من نقاط ضعفهم الرقمية إلى جانب الحصول على نصائح عملية قابلة للتنفيذ تقدمها نخبة من أبرز الأخصائيين.

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