دبي تطلق منصة الفعاليات الحكومية الموحدة

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، منصة الفعاليات الحكومية الموحدة في حكومة دبي، وذلك خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي، والتي ناقشت من خلاله عدداً من المستجدات المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخططها المستقبلية.

وستخضع المنصة للتطوير المتواصل من فريق العمل، كما أنها بمثابة منصة موحدة ومركزية يمكن الوثوق بها للحصول على معلومات دقيقة وشفافة للأحداث الحكومية في إمارة دبي، والاطلاع على أحدث المستجدات بخصوصها لدى أكثر من 58 جهة حكومية، وتضم ما يقارب الـ 400 فعالية سنوية مختلفة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

إطلاق منصة الفعاليات الحكومية الموحدة في دبي

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