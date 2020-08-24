إطلاق منصة الفعاليات الحكومية الموحدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وفي إطار حرصها المتواصل على تلبية تطلعات الإمارة ودعم خطط قيادتها الحكيمة للوصول إلى المراتب الأولى عالمياً في كافة المجالات، منصة الفعاليات الحكومية الموحدة في حكومة دبي وذلك خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي والتي ناقشت من خلاله عدداً من المستجدات المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخططها المستقبلية.

وأكد المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدور المحوري الذي يلعبه الاتصال الحكومي لتجسيد رؤية ورسالة الإمارة على أرض الواقع، الأمر الذي يحتم إطلاق المبادرات العملية والمؤثرة التي تساعد الجهات الحكومية على التواصل مع المجتمع وقطاع الأعمال بشفافية تامة لإبراز الرؤية المستقبلية للإمارة مع التركيز على الابتكار والتكامل الحكومي، والذي من شأنه تكريس ممارسات اتصال متميزة تقدم كنموذج يحتذي به الآخرون كما يعزز من جاهزية الاتصال الحكومي للمرحلة القادمة تماشياً مع التوجهات والمتغيرات العالمية.

وقال: «يمكننا تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الحرص المتبادل على العمل المشترك والحفاظ على سمعة دبي وصورتها الموحدة أمام العالم». وفي معرض تعليقه على إطلاق منصة الفعاليات الحكومية الموحدة أكد المهري، «أن منصة الفعاليات بما تقدمه من خدمات للفئات المستهدفة، تسهم في تعزيز أداء التواصل للعاملين في هذا المجال والارتقاء بممكنات الاتصال على المستوى الحكومي في إمارة دبي، إلى جانب توظيف آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية للاستمرار في تطوير البنية التحتية لمنصات الاتصال والتواصل الحكومي ومواكبة مستجدات العصر».

فرص

وقال أيمن محمود مدير إدارة الاتصال الحكومي في المجلس التنفيذي: «نحث كافة الجهات الحكومية على الاستفادة من فرص الاتصال غير المحدودة التي توفرها لهم منصة الفعاليات الموحدة، خصوصاً وأنها ستخضع للتطوير المتواصل من فريق العمل كما أنها بمثابة منصة موحدة ومركزية يمكن الوثوق بها للحصول على معلومات دقيقة وشفافة للأحداث الحكومية في إمارة دبي والاطلاع على أحدث المستجدات بخصوصها لدى أكثر عن 58 جهة حكومية وتضم ما يقارب الـ 400 فعالية سنوية مختلفة».

مواكبة

وأضاف: «يشهد قطاع الاتصال الحكومي تطورات متسارعة، ويتعين علينا مواكبة خطواته لتوفير المحتوى والمنصات الداعمة له بأسرع وقت ممكن من أجل وصوله إلى الشرائح المستهدفة بدقة متناهية. وتعتبر منصة الفعاليات ضرورية للغاية في المرحلة المستقبلية بهدف تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ولضمان دعم الصورة العامة للحكومة وتنسيق رسائلها المختلفة، وتوحيد جهود وأساليب العمل في مجال الاتصال على كافة المستويات».

تدريب

وتخلل الاجتماع جلسة تدريبية قدمتها زينب راشد من قسم تميز الموارد البشرية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي استعرضت خلالها إطار نقاط القوة العالمي والمستخدم بالأمانة العامة والذي سيدعم أهمية استكشاف نقاط القوة لدى أعضاء الشبكة كفريق عمل واحد مما سينعكس على رفع مستوى الابتكار والتطوير المستمر في الأداء في المرحلة القادمة وبما يدعم خلق فرق عمل متجانسة لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية للاتصال بحسب الأولويات المستقبلية.

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