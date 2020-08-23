حمدان بن محمد: محمد بن راشد لم يتوقف عن صنع الأمل لاستئناف الحضارة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم يتوقف عن السعي لتحقيق ما دعا إليه قبل سنوات لاستئناف الحضارة في المنطقة، ولم يتوقف عن التفاؤل، وصنع الأمل.. يقول ما يفعل.. ويفعل ما يقول. ونشر سمو ولي عهد دبي مقطع «فيديو» على «تويتر»، شمل مجموعة من نشاطات وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخالدة ضمت محطات فاصلة في تاريخ الإمارات مثل «مسبار الأمل» وانطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، وغيرهما الكثير.

ودون سموه: «قائد دعا قبل سنوات لاستئناف الحضارة في المنطقة.. لم يتوقف عن السعي لتحقيق ما يدعو إليه.. لم يتوقف عن التفاؤل.. لم يتوقف عن صنع الأمل.. يقول ما يفعل.. ويفعل ما يقول.. وما زال يؤكد أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق أهدافه».

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