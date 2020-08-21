خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلون وقادة الدول تهاني السنة الهجرية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تبادل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة بالمناسبة مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد شعب الإمارات والأمة الإسلامية بالمناسبة، وأكد سموه عبر حسابه في «تويتر» أن العام الهجري الجديد يجدد فينا معاني عظيمة وقيماً نبيلة ومبادئ نبوية سامية. كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التهنئة لشعب الإمارات والشعوب الإسلامية، وأكد سموه عبر حسابه في «تويتر» أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة نستلهم منها القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الحنيف، التي تعد نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.

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