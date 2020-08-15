محمد بن زايد يتلقى تهنئة ملك البحرين بالخطوة التاريخية للسلام

المصدر: بنا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفيًا من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على المستويات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

وهنأ ملك البحرين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإنجاز المتمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه اسرائيل، مؤكدًا أنها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الإستقرار في منطقة الشرق الاوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والإزدهار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة واعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمنًا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.

وأشاد ملك البحرين بما تم الاتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية والذي يعد انجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطينيي والإسرائيلي.

كما أثنى على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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